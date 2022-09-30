聯準會加快升息步伐，於上週(9/22)宣布升息3碼，並暗示還會有大幅度的升息，計劃在未來幾個月，提高聯邦資金利率上限到4.5%，股債市持續震盪。根據歷史經驗，在如此突然且龐大的升息幅度下，通常都會導致經濟陷入衰退，甚至造成廣泛的失業，因此整體金融市場恐慌情緒再升高。但觀察彭博巴克萊美國投資等級債指數，截至8月底，債收益率為4.83%，創下12年來新高，顯示布局的時機點已經到來。

美國投資等級債券不僅收益率具吸引力，且根據信評機構標準普爾的統計，2021年投資等級債維持零違約，代表發行公司體質相當穩健。看準美國債市投資機會，國泰投信將在10月24日至10月28日募集「國泰美國優質債券基金」，在震盪行情中，為投資人打造資產的安全氣囊。主因美國投資等級債與股市相關性低，可以成為核心資產配置的一環，不僅可幫助投資人掌握收益機會，還有助於調和整體資產的波動度，對抗市場劇烈波動。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示，在不穩定的時局中，投資更應鎖定體質穩健的市場，如美國企業為各產業發展的領頭羊，技術領先全球，根據資料預估，2022年標普500企業每股盈餘(EPS)年增率有望達17.09%，經濟前景不看淡。隨著聯準會加快升息腳步，也為美國優質債券提供布局的好時機。觀察2004年、2015年，兩次升息期間，若在聯準會首次升息後三季進場布局投資等級債，持有一年後皆可創造正報酬。2022年至今(截至7月底)，美國投資等級債發行量較去年下降9%，將有助於支撐債券價格，維持投資吸引力，值得投資人留意。