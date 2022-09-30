澎湃新聞9月30日報導，中國人民銀行、銀保監會9月29日發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。根據大陸易居研究院智庫中心提供的數據，大陸國家統計局70個大中城市房價指數數據中，至少有23個城市符合此次大陸央行新政要求。包括哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家莊、昆明、貴陽、泉州、溫州、瀘州、岳陽、宜昌、北海、大理、秦皇島、湛江、包頭、安慶、濟甯、常德、襄陽和桂林等。

按照新政，對於2022年6-8月份新建商品住宅銷售價格環比、同比均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

按照中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的2022年9月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65％，5年期以上LPR為4.3％，均保持不變。

按照規定，新發放首套個人住房貸款利率不得低於相應期限LPR（按9月20日5年期以上LPR為4.3％）；二套個人住房貸款利率不得低於相應期限LPR加60個基點（按9月20日5年期以上LPR計算為4.9％）。此前各地首套房貸利率下限為4.1％。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，此次政策在此前房貸利率下限下調20個基點的基礎上，允許下調的基點更大，或者說允許在4.1％的利率的基礎上進一步下調。

業內人士認為，此次央行明確了房價過冷的城市可以運用這項工具，即主要針對的是房地產市場疲軟的城市。

從當前各地執行的房貸利率情況看，按照貝殼研究院監測數據，受8月22日5年期以上LPR下調的影響，9月百城房貸利率均有所下調，截至9月19日，已有86城房貸主流利率低至首套4.10％，二套4.90％的下限水準。同時，一線城市房貸利率最高，首套平均為4.6％，二套平均為5.13％，二三線城市平均利率水準接近下限。

大陸央行網站顯示，這一政策措施的出台，有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展。在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水準，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，2022年以來，大陸全國各地已優化樓市政策超800條優化，但整體政策效果並不明顯，根據中指數據，9月，重點100城商品住宅成交面積同比降幅仍超20％，「金九」成色不足，購房者置業情緒低迷，觀望情緒濃厚，房地產成為拖累宏觀經濟穩定恢復的關鍵因素。