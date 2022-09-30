美國就業數據意外強勁，聯準會恐將更有底氣採取激進升息政策，進而使經濟陷入衰退，以及投資人對全球貨幣與債市崩跌感到擔憂，周四美股再度大跌，由蘋果帶頭下挫，標普500指數跌2.1%，再創今年收盤新低，盤中一度跌至3,610.40點，不僅刷新2022年盤中低點，亦創下2020年以來盤中新低。受蘋果和輝達重挫拖累，那斯達克指數大跌2.84%，逼近6月中旬創下的2022年新低。費城半導體亦重挫逾3%，台積電ADR跌近4%。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）飆升5.50%。

周四美國10年期公債殖利率反彈至3.7%。英國央行宣布將收購長期公債以穩定市場，受此影響，美國10年期債息周三在短暫漲破4% 後急速回落，並創下2020年以來最大單日跌幅。

美國請領失業金人數報告顯示就業市場意外強勁，使聯準會在無後顧之憂的情況下，將繼續升息以抑制通膨的預期升高。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，利率還未達限制性水準，要降低通膨仍有更多工作要做。

美股主要指數周線料將收黑，月線料將大跌。那斯達克指數月線估跌9.1%，在三大指數中表現最疲弱，道瓊指數和標普500指數本月估將分別下跌約7.3%和約8%。

★主要指數

道瓊指數跌458.13點或1.54%，收29,225.61點。

那斯達克指數下跌314.13點或2.84%，收10,737.51點。

標普500指數跌78.57點或2.11%，收3,640.47點。

費城半導體指數跌79.90點或3.29%，收2,347.36點。

★消息

美國勞工部公布，上周（截至9月24日）初次請領失業給付人數周減1.6萬人，至19.3萬人，少於市場預期的21.5萬人，並創下5個月新低。截至9月17日止當周，續領失業金人數減少2.9萬人，為134.7萬人，少於市場預期的138.5萬人。數據顯示即使聯準會持續大幅升息，但美國就業市場仍然強韌。

房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期固定抵押貸款利率由前一周的6.29%急升至6.7%，創下2007年以來新高。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，她不認為美國金融市場大跌會改變央行透過升息降低通膨的行動。目前聯邦基金利率已經調升至介於3.0%～3.25%。

聯準會官員沒有暗示美國央行將緩和或改變其激進升息的計畫，美國公債市場再度大跌、債息再度彈升。美國10年期公債殖利率一度急升16.1個基點，報3.868%。2年期債息最高漲14.6個基點，報4.24%。許多美國公債殖利率已經高於標普500指數的現金殖利率（Dividend yield）。根據Refinitiv Datastream，最近標普500指數的現金殖利率約為1.8%。

美元指數尾盤跌0.41%，報112.14，盤中一度漲1.06%，報113.79。英鎊漲1.83%，報1.109美元，盤中一度大跌1.16%，報1.0763美元。

周四紐約期油跌1.12%，收在每桶81.23美元。布蘭特期油跌0.93%，報每桶88.49美元

美股成交量放大，各交易所成交量總計為116億股，而20日均量為114億股。(2-1)