★分析

瑞銀集團全球財富管理投資長Mark Haefele周四出具報告指出，我們仍然懷疑周三市場平靜下來，是否意味著近來劇烈波動或避險情緒高漲的時期已經結束。要有更持久的反彈，投資人需要看到令人信服的證據顯示通膨正在得到控制，好讓眾央行立場變得不那麼激進。

Ladenburg Thalmann Asset Management主管Phil Blancato表示，好消息就是壞消息，今天的就業數據再次印證聯準會還有很長的路要走。市場擔心聯準會將把我們推入非常嚴重的衰退，這將導致企業獲利衰退，這就是市場重挫的原因。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，公用事業股跌4.07%，跌幅最大，其次為非必需消費類股跌3.38%。此外，科技股跌2.74%，通訊服務類股跌2.46%。

由中概股組成的金龍中國指數重挫4.76%。

★重磅股

重量級科技股全面重挫，蘋果跌4.91%，微軟跌1.48%，亞馬遜跌2.72%，Alphabet跌2.63%，特斯拉跌6.81%，Meta跌3.67%，網飛)下跌2.24%。

道瓊指數成份股中，僅旅行家集團（Travelers）和Visa A股收高，分別漲1.15%和0.49%。波音跌6.08%，跌幅最大，其次為 Walgreens Boots跌4.97%和蘋果跌4.91%。

主要晶片股全跌，應用材料跌1.84%，美光跌1.94%，德州儀器跌2.67%，英特爾跌2.76%，高通跌3.44%，恩智浦跌3.47%，輝達跌4.05%，超微跌6.17%。

★焦點股

蘋果大跌4.9%。美銀罕見地看衰蘋果，將其股票評級從「買入」調降至「中性」，並將其目標價從185美元下修至160美元，稱該科技巨頭也難逃宏觀經濟的挑戰。

Meta Platforms收跌3.7%，彭博社報導該臉書母公司凍結人員招聘，並警告員工可能會進行更多縮減開支的行動。

CarMax重挫近25%，因通膨高漲、利率不斷升高，以及汽車價格上漲導致消費者削減支出，該二手車零售商上季業績意外疲弱。通用汽車和福特汽車均下跌逾5%。

特斯拉重挫6.81%。Piper Sandler分析師Alex Potter將特斯拉第三季交車量預測從38萬輛下修至35.4萬輛。電動車新創公司Lordstown Motors收跌6.93%。

颶風伊恩導致航班取消，航空與郵輪業表現疲弱，美國航空、聯合航空和達美航空均跌逾2%，挪威郵輪跌5.3%，嘉年華跌6.8%。

派樂騰（Peloton）大跌約14.4%。為了擴大客群，該公司宣布將開始在迪克體育用品公司（Dick's Sporting Goods）的實體門市銷售健身器材，成為該公司第一個由線上轉向實體的合作夥伴關係。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌3.95%，收69.28美元，換算台股價格為441.27元。

聯電ADR跌3.59%，收5.64美元，換算台股價格為35.92元。

日月光ADR跌2.72%，收5.01美元，換算台股價格為79.78元。

中華電信ADR跌1.67%，收35.87美元，換算台股價格為114.24元。(2-2)