Dyson昨日（29日）宣布台灣首間Dyson體驗店正式進駐台北新光三越A11館，成為全台規模最大實體店，於新型態的體驗空間內，將以互動形式展示Dyson一系列的產品，消費者能以最舒適的方式，盡情探索與測試各項商品，也有像塑造日常美髮造型等提供專業建議與協助，更提供禮盒個人化鐫刻服務，凡配有精美皮質禮盒的Dyson Airwrap多功能造型器及Dyson Supersonic吹風機，提供消費者多款文字顏色選擇，刻印自己或收禮者名字的英文縮寫。

Dyson體驗店獨家提供禮盒個人化鐫刻服務，消費者可刻印自己或收禮者名字的英文縮寫。（Dyson提供）

為歡慶開幕，10月3日前單筆消費享滿萬折千優惠，購買指定商品再贈精美周邊好禮，包括購買 Dyson V12 Detect Slim無線吸塵器或Dyson V15 Detect無線吸塵器系列，即贈原廠吸塵器收納架、買Dyson頭髮護理主機系列則送「專用旅行收納包」，此外全新 Dyson Supersonic吹風機長春花藍配玫瑰金限定版、Dyson Airwrap多功能造型器長春花藍配玫瑰金限定版，也將於新光三越 A11 Dyson體驗店限定販售。