隨著Instagram在台推出了「Reels」功能以後，Facebook也在昨（29日）宣布在台推出「Facebook Reels」功能，不僅可同步分享Instagram上的Reels至Facebook上，更為了進一步支持創作者，星賞功能也將為符合資格的Facebook Reels創作者開放，讓粉絲的支持轉化為對創作者的實質鼓勵，觀眾在看完Reels後，可購買並傳送不同的星星數量，表達對喜愛的創作者的支持，創作者也可以透過留言、點名與觀眾互動。

Facebook在昨（29日）宣布在台推出「Facebook Reels」功能，不僅可同步分享Instagram上的Reels至Facebook上。（Meta提供）

即日起，透過點擊Facebook APP上方Reels欄位，即可觀賞精彩緊湊的短秒數影音內容，目前Facebook Reels也已拓展至不同的版位，全球的觀眾於Facebook中的動態牆、社團、Watch等處皆可觀賞Facebook Reels，也能將Instagram上的Reels，選擇分享至Facebook上。