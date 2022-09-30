在烏俄戰爭爆發數月後，俄羅斯決定停止通過歐洲主要供應路線的天然氣供應，這增加了歐盟區電力短缺的可能性。而在法國，由於幾座核電站場關閉進行維護，情況變得更糟。電信行業官員表示，他們擔心嚴冬將考驗歐洲的電信基礎設施，迫使企業和政府共同努力來減輕影響。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）29日報導，如果停電或採取能源配給導致整個地區的部分行動網絡癱瘓，那麼今年冬天歐洲各地的手機可能會遭遇沒有信號的狀況。

4位電信業者高層表示，目前許多歐洲國家沒有足夠的備用系統來應對大範圍的停電，這增加了手機訊號中斷的可能性，包括法國、瑞典和德國在內的歐盟國家正在努力確保通信能夠繼續進行，即使停電最終耗盡了基地台上的備用電池也要拼拼看。歐洲有近50萬個電信基地台，其中大多數都有備用電池，可以持續約30分鐘來運行基地台。

2位知情人士稱，法國電力分銷商Enedis提出的一項分區限電計劃最壞的情況下最多可能停電2小時，一般停電只會輪流影響該國的部分地區。消息人士稱，醫院、警察和政府等基本服務不會受到影響。

法國政府和消息人士稱，法國政府、電信運營商和國有公用事業公司EDF旗下的Enedis在夏季時已經就這個問題舉行了會談。法國電信聯合會（FFT）是一個代表Orange、Bouygues Telecom和SFR的遊說團體，將焦點放在Enedis無法免除電信塔停電的影響。

Exclusive: Once unthinkable, mobile phones could go dark around Europe this winter if power cuts or energy rationing knocks out parts of the mobile networks across the region https://t.co/nRRKjzYNwo — Reuters (@Reuters) September 29, 2022

不過Enedis拒絕評論與政府就此事舉行的會談的內容，而Enedis在給路透社的一份聲明中表示，在發生異常停電的情況下，所有的用戶都會受到平等對待。

該公司表示，它能夠隔離網絡的各個部分，為醫院、關鍵工業設施和軍隊等優先客戶提供服務，並且由地方當局將電信運營商基礎設施添加到優先客戶名單中。

「也許我們會在今年冬天增加我們對於這件事的理解，但將行動網路天線（以及網路其餘部分）隔離開來並不容易，」一位了解談判情況的法國財政部官員表示，目前法國財政部發言人拒絕就與Enedis、電信集團和政府的談判發表評論。

瑞典和德國的電信公司也向其政府提出了電力短缺的擔憂。瑞典電信監管機構 PTS正在與電信運營商和其他政府機構合作尋找解決方案。這包括討論如果電力配給實施後會發生什麼。

#Eurobites: Deutsche Telekom launches own-brand #5G phones; Europe braces for #mobile network blackouts; Scott Petty made CTO at Vodafone; Proximus trumpets #fiber expansion.



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PTS的一位發言人說，PTS正在注資購買行動加油站和行動基地台，這些加油車搭配行動基地台，可以提供用戶行動網路以應對更長時間的停電。義大利電信游說團體告訴路透社，它希望將行動網絡排除在任何停電或節能措施之外，並將向義大利新政府提出這一問題，電信游說團負責人薩爾米（Massimo Sarmi）在接受採訪時說，如果突然中斷，停電會增加電子元件發生故障的可能性。