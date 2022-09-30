大陸深煤一號探勘開發陸地油氣深部煤層成功投產。（中國海油公眾號）

大陸深煤一號探勘開發陸地油氣深部煤層成功投產。（中國海油公眾號）

大陸觀察者網9月30日報導，「中國海油」公眾號消息，中聯公司9月27日在山西呂梁市臨興區塊實施的首口深層煤層氣水準井「深煤一號」，成功投產，最終測試產量達到6萬立方米／天。顯示中國海油陸地油氣勘探開發，從淺部煤層成功向深部煤層邁進，對助力中國煤層氣行業高品質發展、保障大陸國家能源安全具有重要意義。

目前中國煤層氣勘探開發深度大多在1000米以內，盡管深部煤層氣資源量更為豐富，但煤層地質條件更加複雜同時伴隨煤儲層孔滲性差、塑性強，人工裂縫難延伸等因素，儲層改造更加困難、開發難度更大。

據悉，「深煤一號」於今年1月完成鑽井，採用近鑽頭地質導向技術完鑽井深超3200米，水準段長度達1000米，煤層鑽遇率達到92％。

今年8月，「深煤一號」完成壓裂施工。創造了中國海油陸上煤儲層埋藏最深、液量最大、砂量最多、排量最高等多個第一，實現儲層的大面積改造，有效促進產能釋放。

經初步估算，中聯公司區塊的深層煤層氣遠景資源儲備量大、勘探開發價值高，是公司未來產能接替的重要資源，對打造中國海油陸上清潔能源基地，建設陸上非常規萬億方大氣區具有重要意義。

「深煤一號」的成功投產，為非常規能源行業的發展提供了新思路，對深部煤層氣的高品質勘探開發進行了積極探索。 未來，中聯公司將持續加強科技創新，大力探索臨興氣田煤層氣與緻密氣一體化高效開發的新模式與新技術，走出一條具有中國特色的非常規天然氣高效開發之路，為保障國家能源安全作出貢獻。