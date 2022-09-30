華碩(2357)股價近期持續破底，今早開盤價233元，再創近2年新低價。華碩股價雖受到總經環境潛伏衰退風險而走跌，但公司在新產品推展上依然按部就班。本周旗下ROG玩家共和國發表全新WiFi 6旗艦電競路由器—「ROG Rapture GT-AX11000 Pro」，較前代產品高出38% WiFi覆蓋範圍。

「ROG Rapture GT-AX11000 Pro」搭載高效能晶片組與64位元2GHz四核心處理器，將無線訊號處理能力推升至嶄新境界，以達最高11,000Mbps總連線速；搭配ASUS RangeBoost Plus技術，較前代產品高出38% WiFi覆蓋範圍，再加上商用級10 Gbps及2.5Gbps連接埠，可輕易切換為WAN或LAN使用，提供連接裝置大量頻寬，使用者無論何時皆能坐享高速網路帶來的絕佳優勢！

ROG Rapture GT-AX11000 Pro，八天線強悍機身內建經典AURA RGB酷炫燈效，內建多項針對遊戲量身訂製的專屬功能，如：「三段式遊戲加速」，可減少Ping值與延遲發生，打造無懈可擊的娛樂饗宴。

另外，新一代ASUS ZenWiFi XT9搭載Broadcom WiFi 6晶片組、1.7 GHz四核心處理器，並具備160Hz無線網路通道，以及高達7,800Mbps連線速度；透過ASUS RangeBoost Plus RF等獨家技術，訊號覆蓋範圍亦可大幅提升至170坪！擁有高度靈活網路連線配置的ZenWiFi XT9，另內建雙2.5Gbps高速連接埠，可聚合WAN與LAN，實現3.5Gbps WAN、2Gbps LAN的極致連線，為佈建居家網路環境提供優質解決方案。