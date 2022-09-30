自有品牌FreshO2業務報喜，路迦(6814)與日本最大日用品和化妝品領域批發商Arata株式會社旗下負責子公司化妝品批發零售的子公司簽訂合約，成為FreshO2在日本經銷商，合作契約約定該經銷商每年應最低採購2億日圓。

路迦指出，FreshO2成立於2018年，近年來於線上電商平台及線下實體通路經營有成，在疫情期間業績依然屢創新高。在品牌定位與角度，從「好好解決問題」的基準點蔓延，不僅協調具國際認證的製造廠商、產品SGS的檢測，更為產品投保責任險，這也是獲得日商認同並展開合作的重要關鍵。

Arata株式會社為日本最大日用品和化妝品領域批發商，產品覆蓋超過4.5萬家店鋪，SKU數量超過10萬，擁有日本乃至全球產品完善的鋪貨系統，在日本零售業擁有重要地位，此次合作，將有利路迦銷售業績與獲利表現。

路迦董事長唐稚超表示，品牌國際化是公司的核心策略，目前正持續強化行銷策略、提升國際品牌力，並擴大在全球市場的布局。在電商是以國際品牌如迪士尼、日本鬼滅之刃以及韓國知名網紅等國際品牌線上聯名方式進行，更是台灣故宮博物院創立97年以來，首間認同並聯名推出之彩妝品牌；除此之外，線下方面也以國際品牌屈臣氏等實體通路上架。