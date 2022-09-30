現代人幾乎時刻盯著電腦螢幕或手機，長期下來除了近視外，也會使白內障、青光眼等眼部疾病上身，營養師表示，為了保護眼睛，民眾可食用優化眼睛健康的9種營養素，讓眼睛延緩老化。整體而言，多吃蔬菜、全穀物、水果、蛋白質和健康油脂的均衡飲食，相當重要。

營養師程涵宇在其臉書粉專及個人網站表示，現代人最常見的眼部疾病包括白內障、黃斑部病變、青光眼和糖尿病視網膜病變等，這些眼部疾病的風險取決於年齡、遺傳、慢性疾病和生活型態、飲食方式。她整理9種護眼營養素，可協助眼睛對抗藍光對眼睛的傷害、預防眼睛乾澀、抗氧化。

1.維生素Ａ：保濕(例如蛋黃、乳品)

維持眼睛的感光細胞，當維生素A缺乏可能導致夜盲症和眼睛乾澀。

2.葉黃素和玉米黃素：抗藍光

是天然的眼睛防曬營養素，可幫助抗藍光，降低罹患黃斑部病變和白內障風險。

3.Omega-3 脂肪酸：防乾澀（例如鮭魚、鯖魚）

視網膜中有大量DHA， DHA缺乏會有害視力，兒童更要攝取足夠，研究發現從高油脂的魚類例如鮭魚、鯖魚或補充劑中獲得足量的Omega-3 脂肪酸，以降低多種眼睛疾病的風險，特別有助乾眼症。

4.γ-亞麻酸（GLA）：減緩乾眼（例如月見草油、黑醋栗）

幫助抗發炎，γ-亞麻酸在月見草油中含量很高，可減輕乾眼症的症狀。

5.維生素Ｃ：可降低白內障風險（例如芭樂、奇異果）

研究發現白內障患者的抗氧化狀態往往較低。白內障是眼睛隨著年齡變老而自然發生的混濁。根據WHO統計，此為全球失明的最主要原因，服用維生素 C 補充劑的人患白內障的可能性較小。

6.維生素E：保護眼睛細胞（例如堅果、酪梨）

維生素E對於眼睛健康非常重要，維生素E缺乏可能導致視力退化和失明。

7.鋅：抗氧化（例如牡蠣、蝦）

眼睛含有高量的鋅，鋅可作為抗氧化劑超氧化物歧化酶。研究發現，鋅補充劑可能會減緩老年人黃斑變性的早期發展。

8.菸鹼素：抗氧化（例如雞肉、糙米）

幫助將食物轉化為能量，且可作為抗氧化劑。研究發現，菸酸可以預防青光眼的發展。

9.維生素B1：降低白內障風險（例如燕麥、豬肉）

一項針對澳洲2900人的觀察性研究發現，富含維生素B1的飲食可降低罹患白內障風險40%。