抵達日本備戰季前熱身賽的衛冕冠軍勇士，受到大批當地球迷熱情接機，再次展現了在全球的高人氣。先前曾在推特曬出勇士球衣的南韓男子人氣天團防彈少年團(BTS)成員SUGA，身為籃球迷的他也帶著禮物造訪訓練場，隨後更與柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普生(Klay Thompson)及卓雷蒙格林(Draymond Green)合影留念。

勇士造訪日本受到熱烈歡迎，球員訓練結束後遭到記者團團圍住，足以看出勇士在日本的超高人氣，此外防彈少年團成員SUGA也穿著Air Jordan限量鞋款Reverse Mocha在球場與柯瑞相見歡，柯瑞以親筆簽名的球衣送給SUGA，而SUGA則是以防彈少年團新專輯《Proof》作為回禮。

其實SUGA是一位不折不扣的籃球迷，他取藝名的靈感來自於籃球位置的得分後衛(Shooting Guard)，SUGA隨後也與勇士三本柱柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林留下合照作為紀念，他在明日也將以特別來賓身分出席勇士與巫師的季前熱身賽中。

勇士在明日晚上6點進行與巫師的首場較量，第2場則是在10月2日的下午1點舉行，據悉2場比賽的門票早已銷售一空。而今年夏天勇士保留了大部分的奪冠主力，擁有柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林以及普爾(Jordan Poole)的強力陣容，讓勇士仍是新賽季奪冠的有力競爭者。