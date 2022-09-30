Sources: There is confidence in Bulls guard Lonzo Ball's ability to return this season following left knee surgery on Wednesday that doctors believe addressed the issue. Ball is expected to miss at least a few months. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 29, 2022

為了解決遲遲無法痊癒的左膝傷勢，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，公牛後衛「球哥」朗佐鮑爾已經再次接受左膝蓋手術，醫生相信這次手術可以解決球哥反覆傷情，但在未來兩周必須密切觀察，不過他的復原期間從原本4到6周變成幾個月。

其實朗佐鮑爾在今年1月就曾接受左膝手術，當時造成他提前宣告報銷，也讓他上季只打35場例行賽，平均拿下13.0分、5.4助攻與5.1籃板，他的提前報銷更造成公牛戰力大幅受到衝擊，就算把卡魯索從板凳拉到先發，也沒辦法有效改善。

「實際情況是我完全不能跑，也不能跳，當我膝蓋彎曲，我感覺完全使不上力，完全控制不了自己身體，我的膝蓋很明顯仍有問題，這是我第3次膝蓋手術，這一次我不想太急，」朗佐鮑爾表示，「我們會慢慢來，根據感受去調整，也不排除新球季報銷可能性。」

無論如何公牛當然不想聽到朗佐鮑爾再次球季提前報銷噩耗，接下來勢必非常小心處理他的復原情況，畢竟光以當前公牛戰力來看，闖進東區季後賽難度並不高，可是能夠走到哪裡，還是要看球哥是否可以趕在新球季回歸，而且是滿血復出！