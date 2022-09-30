為了解決遲遲無法痊癒的左膝傷勢，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，公牛後衛「球哥」朗佐鮑爾已經再次接受左膝蓋手術，醫生相信這次手術可以解決球哥反覆傷情，但在未來兩周必須密切觀察，不過他的復原期間從原本4到6周變成幾個月。

其實朗佐鮑爾在今年1月就曾接受左膝手術，當時造成他提前宣告報銷，也讓他上季只打35場例行賽，平均拿下13.0分、5.4助攻與5.1籃板，他的提前報銷更造成公牛戰力大幅受到衝擊，就算把卡魯索從板凳拉到先發，也沒辦法有效改善。

「實際情況是我完全不能跑，也不能跳，當我膝蓋彎曲，我感覺完全使不上力，完全控制不了自己身體，我的膝蓋很明顯仍有問題，這是我第3次膝蓋手術，這一次我不想太急，」朗佐鮑爾表示，「我們會慢慢來，根據感受去調整，也不排除新球季報銷可能性。」

無論如何公牛當然不想聽到朗佐鮑爾再次球季提前報銷噩耗，接下來勢必非常小心處理他的復原情況，畢竟光以當前公牛戰力來看，闖進東區季後賽難度並不高，可是能夠走到哪裡，還是要看球哥是否可以趕在新球季回歸，而且是滿血復出！

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