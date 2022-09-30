【政新鮮】預言周玉蔻讓民進黨崩盤 許信良胞弟：國之將亡必有妖孽

年底選舉將至，民進黨近期出現前新竹市長林智堅論文門、新竹棒球場風波、桃園八德國民運動中心羽球館天花板塌落等狀況；對此，前民進黨黨主席許信良胞弟、前立委許國泰昨(29日)接受《中時新聞網》訪問時直言，「民進黨我認為要崩盤了啦」。

許國泰指出，民進黨講的兩個好市長、五星級市長，一個是林智堅把他弄到桃園來選舉，結果崩盤，天意嘛，如果他們不去舉辦那個棒球比賽，球員沒滑壘也不會受傷，為何受傷就是天意嘛，因為工程就是爛，天就是要修理他(林智堅)；還有以前百姓都說桃園市長鄭文燦做得很好，就沒去思考他是用政府、百姓的稅金，拿去做他的人情嘛，結果地震不是發生在桃園，運動中心就垮下來，就是天意嘛，所以五星市長一垮，百姓就知道了。

至於被問及「怎看這次萬一真的選不好，蔡英文總統是不是真的會提前跛腳了」，許國泰認為，「那是一定跛腳的啦，硬要推防疫做不好、疫苗也買不到的陳時中選北市，才會出那麼多問題，她黨意要支持的人，現在天都不給他們做，天意要收民進黨，會派周玉蔻這樣的人出來」。

許國泰指出，我們早期民進黨創黨理念是清廉執政愛鄉土，以前最討厭國民黨控制媒體，要主張言論自由，為了言論自由有人犧牲生命，但國民黨也沒有將相關媒體撤照，竟然把中天撤照，結果現在民進黨用多數暴力來欺壓人家對嗎?那都不是民主國家該做的。