大陸男星張近日才因新劇《東八區的先生》多次物化女性、騷擾女性的劇情內容，而被全網下架，引來網友們怒批：「這種劇怎麼過審」。豈料，該劇內容最近又被網友懷疑張翰藉新歡來懷念舊愛，近日就有陸媒挖出張翰的過往情史，點名女星鄭爽、古力娜札都是他的前女友。

張翰過去曾在《一起來看流星雨》、《杉杉來了》、《少年四大名捕》等多部劇中擔任主演，以溫情、暖心的形象打動觀眾的心。豈料，近日他主演並擔當製作人及編劇的《東八區的先生們》播出，因劇中的台詞和劇情有歧視、物化女性嫌疑，讓觀眾罵聲不斷，連番登上熱搜。其中，劇裡有名角色是男主角張翰的「白月光型」前女友，該演員的神態造型都與過去的鄭爽有些相似，被網友認為是藉著新劇來懷念舊愛，引來媒體扒出過去張翰和鄭爽、古力娜札之間的情史故事。

張翰在劇中和長相與鄭爽相似的演員對戲。（圖／翻攝自微博）

女星鄭爽於2013年公開和同公司師兄張翰的戀情，更有傳言她為愛整容。但鄭爽的粉絲澄清：「整容是為了拓寬戲路」，藉此否認傳言。之後，張翰和古力娜札因參演同一電視劇相識，殺青後傳出假戲真做，2015年張翰在社群平台上官宣了和娜札的戀情，戀情公開後，兩人便時常一同出入各種場合及活動，大方秀恩愛，感情十分甜蜜。

未料，2017年張翰與古力娜札閃電證實分手，令粉絲愕然，據陸媒報導，傳聞當時張翰一心想結婚，而娜札專注於事業上，兩人因理念不合而分手。而如今張翰的微博上，還存有當年官宣與娜札戀情的消息，似乎餘情未了。

而在《東八區的先生》中，張翰曾在某一幕中，深情對著與鄭爽相似的演員說：「我曾經多麼希望給妳幸福的是我」，片段引來轉發討論後，許多網友都不敢苟同，甚至暗諷張翰是「假深情真消費」舊愛，紛紛留言表示：「一時間，不知道該心疼鄭爽還是娜札」、「一個人被拿來製造熱搜、一個人甚至沒有姓名。」