32歲女星林吟蔚是已故藝人安迪的女兒，過去她參加《超級偶像》第二季出道，亮麗的外型加上星二代背景，讓她一舉一動都備受關注。最近她在IG分享辣照，可見她平口內衣上身，下半身只穿了件丁字褲，正面露出一大片肉色，讓粉絲直呼要噴鼻血。

林吟蔚今年母親節曾自曝家中的小故事，談到媽媽阿娥，她形容是「家中的老公主」，「其實大概活了30年，我都不太知道怎麼跟她相處」，從星座學來說水瓶跟雙子應該很合，但她認為母女倆其實是「跨世紀冤家組」，並透露小時候媽媽真的去找人算命問兩人的前世今生，沒想到真有一段緣分。

林吟蔚在家中辣穿小丁。（圖／翻攝自yinwei217 IG）

林吟蔚說：「她（媽媽）說某一世我是戲棚下的棄嬰，她是演員，撿到我以後就照顧我到大概3歲，直到後來我被有錢人家認領回去，所以這輩子我是來報恩的。」而兩人相處會吵架的原因也是因為前世的淵源，讓林吟蔚自認因此跟媽媽相處時，自己都會退化回3歲，猛跟媽媽鬥嘴，至於弟弟TRASH樂團主唱林志融也跟媽媽前世有淵源，「我弟是一位70歲老太太，我媽是常常去照顧她的志工，所以這一世弟弟也是來報恩的，對媽媽就會比較有耐心」。

常在IG分享近況的林吟蔚，最近曬出在家中的清涼照片，指出最近秋老虎襲台，天氣又變熱，「地球暖化危機的解法，就是…？」，照片中可見她只穿了平口內衣和白色丁字褲，露出腹部的刺青，引來網友笑說：「越看越熱了」、「看到都熱起來，還是會地球暖化」、「吟蔚好漂亮」、「女神穿清涼，節能減碳」。