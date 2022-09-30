民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診隔離第7天，團隊啟動分身掃市場，30日市長鄭文燦、立委趙正宇及政策平台召集人林飛帆來到八德大湳市場。談及國民黨桃園市長參選人張善政日前參加重陽敬老活動的摸彩環節，為中獎者頒發紅包等獎項，檢調將調查是否有涉及賄選情事，鄭文燦僅表示尊重司法調查。

有媒體報導，張善政25日參加重陽敬老活動時，在摸彩環節頒發紅包等獎項給民眾，現場凍蒜聲不斷，質疑有賄選的疑慮，桃園地檢署則表示將會調查釐清，鄭文燦說，自己今天也是看報導才知道，尊重媒體報導及司法調查。

鄭文燦表示，鄭運鵬確診隔離最後1天，明天就會出關，我們利用這段時間邀請很多分身來掃街拜票，八德是我的故鄉，大湳市場是八德人生活的重心，特別來到自己的故鄉來掃街，希望鄭運鵬能夠當選，延續我在桃園的施政，特別是八德有很多重要的建設在推動。這段時間從拜票、舉辦活動的反應，確實有發現熱度跟凝聚度都有慢慢上升，會繼續穩扎穩打、步步為營，把熱度提高、拉高投票意願，最後一定會有很好的結果。