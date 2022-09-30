專案小組破獲台南市永康區陳姓男子涉嫌持有疑似制式長槍4支、短槍6支、子彈794發。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

住在台南市永康區的陳姓男子涉嫌擁槍自重，海巡署偵防分署台南查緝隊據報前往查緝，將陳男藏在釣魚用小冰箱，以及自行挖掘的大理石地磚下密室中，起獲疑似制式長槍4支、短槍6支、子彈794發及少量安非他命。全案偵訊後，依槍砲及毒品等罪嫌送辦，檢方諭知陳男10萬元交保。

台南查緝隊30日指出，該隊於4月間破獲400餘公斤毒品案，起獲一級毒品海洛因磚321塊、三級毒品愷他命300公斤後，循線掌握台南地區不法分子擁槍自重，隨即另案報請台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮偵辦。

專案小組經過行動蒐證及研析比對，掌握陳男犯罪模式後，由海巡署第六巡防區統合專案勤務，會同南部分署第一一岸巡隊、彰化縣警局刑警大隊及台南市歸仁警分局等單位共組專案小組，於8月30日持台南地院核發的搜索票執行查緝，並結合彰化縣警局霹靂小組成員攻堅，在永康區緝獲陳男涉嫌持有安非他命毛重1.3公克。

另外，陳男為規避查緝，將槍彈藏匿於釣魚用小冰箱，以及室內大理石地磚下自行挖掘的密室中，但在查艙專精小組人員的查艙技巧下，仍順利查獲疑似制式長槍4支、短槍6支、子彈794發。

台南查緝隊說，此次查獲的長槍，計有斯泰爾TMP衝鋒槍、MP5K短型衝鋒槍、響尾蛇XM15突擊步槍、61蠍式衝鋒槍等，均有強大致命火力，且黑市價格每把均超過百萬元。其中，斯泰爾TMP係由奧地利所製造，為強大殺傷力的戰術衝鋒手槍，市面罕見。