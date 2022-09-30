海巡署偵防分署台南查緝隊偵辦一起毒品案後發現疑似幕後集團成員擁有火力強大槍枝，經長期布線，在台南市永康區一處民宅逮捕陳姓男子，查扣每支價值上百萬元疑制式衝鋒長槍4支、戰術衝鋒手槍等6支、子彈794發及安非他命毛重1.3公克，陳嫌相當狡詐，將槍枝藏放於屋內大理石地板下的密室，但海巡幹員善用漁船查艙技巧，順利起出大批槍彈，全案依違反槍砲及毒品罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

據了解，陳嫌擁有的火力相當強大，4把長槍中，包括TMP衝鋒槍、MP5K衝鋒槍、XM15突擊步槍、61蠍式衝鋒槍等槍枝，都屬於各國專業單位的現役戰術槍枝，由於嚇阻力高，更是黑道兄弟中的極品，黑市每把要價百萬。尤其是奧地利製的TMP衝鋒槍，為強大殺傷力之戰術衝鋒手槍，是市面所少見。

海巡幹員起出的4把衝鋒槍及6把手槍，近800發子彈火力相當強大。(海巡署提供)

海巡幹員起出的4把衝鋒槍及6把手槍，近800發子彈火力相當強大。(海巡署提供)

根據調查，海巡署偵防分署臺南查緝隊於今年4月份破獲400餘公斤毒品案(第一級毒品海洛因磚321塊、第三級毒品愷他命300公斤，循線掌握臺南地區不法嫌犯擁槍自重，隨即報請臺南地方檢察署黃慶瑋檢察官指揮偵辦。

今年8月30日由海巡署第六巡防區會同彰化縣刑大、臺南歸仁分局前往永康區陳姓嫌犯住處執行搜索，並於現場查扣制式長槍4支、短槍6支、子彈794發及第二級毒品安非他命毛重1.3公克。全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》移送臺南地方檢察署偵辦。

海巡幹員起出的4把衝鋒槍及6把手槍，近800發子彈火力相當強大。(海巡署提供)

專案小組經過行動蒐證及研析比對，掌握陳嫌犯罪模式後，持臺南地方法院核發之搜索票執行查緝，並結合彰化縣政府警察局霹靂小組成員參與攻堅，當場緝獲陳嫌及少量安非他命毒品，陳嫌為規避查緝，將槍枝藏匿於釣魚用小冰箱及室內大理石地磚下自製密室中，但陳嫌詭計仍無法躲過查緝人員法眼。

專案人員利用查艙專精小組人員的查艙技巧順利查獲。本次查獲長槍計有斯泰爾TMP衝鋒槍、MP5K短型衝鋒槍、響尾蛇XM15突擊步槍、61蠍式衝鋒槍等槍枝，均有強大致命火力，且黑市價格每把均超過百萬元。其中斯泰爾TMP係由奧地利所製造，為強大殺傷力之戰術衝鋒手槍，是市面所少見。

海巡署表示，本案查獲疑似制式長、短槍枝及彈藥為今年南部地區單次查獲數量最多，有效遏止不法槍彈犯案造成國人生命危險。海巡署將秉持「溯源斷根」之精神，積極偵辦槍砲及毒品走私，阻絕不法於源頭，保障民眾生命財產安全，維護社會治安。民眾若發現不法，可利用海巡署「118」免付費報案電話提供線索，藉由全民力量共同創造祥和安全的社會環境。