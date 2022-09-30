高雄市青年局29日於設計中島「棧五庫」舉辦「青設夜泊」青年設計師之夜。以不設限的夢想城市為出發點，為睽違十年再度回到高雄的「台灣設計展」拉開序幕，邀請本屆參與台灣設計展青年展區的百來位青年設計師、青創團隊及商會代表共同出席，跨域交流共同創造屬於新世代的創意文化。

高雄市長陳其邁致詞時指出，中島過去是貨物輸出港，貨櫃吞吐量約占全國港口加總的四分之三。如今過去的經濟中島轉換成設計中島，此次也邀集台灣非常多年輕、有設計力的設計師，將設計融入生活與城市建設。相信在設計展中，青年設計師的想像與創造力會被大家看見，也能使高雄成為獨特且充滿設計力、越來越有魅力的城市。高雄也會在業師課程、創業補助上，持續協助年輕設計師。

台灣設計展總策展人、副市長史哲表示，高雄築港工程之後，逐漸形成貿易往來頻繁的商港，一座中島主導了港灣的物流與經濟。本次「台灣設計設計台灣」以昔日的經濟中島--蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場，此次將翻轉成「設計中島」。首先由說著港區百年歷史的高雄港港史館，以「登入大港」展覽作為「設計中島」的入口。還有22只貨櫃裝載著22位台灣設計師的想像，在碼頭上排列成陣，展出「台灣設計設計台灣」，以充沛的「設計經濟力」，出口創意，交流夢想。更將結合台灣設計展中產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，成為設計中島必看的十大展區。

高雄市青年局局長張以理進一步表示，青年局首次參與重點設計展區規劃，棧五庫「不朽青春」邀請民眾走上青春伸展台探索南方時尚、青春限動濾鏡解放青年設計魂、高中職超青春快閃，展現出無所畏懼的青春態度。青春雙展場同時呈現的還有棧六庫「青春限動」匯聚跨領域35組創意代表，以及設計共和集結台日韓10位工業設計師，各自創造不同願景想像，歡迎市民朋友一睹新銳設計師的設計創意與魅力。

青年局表示市府相當重視青年專業人才培育，舉辦了三屆高雄時尚大賞，期盼青年設計師與企業、產業接軌，更期盼以高雄時尚大賞為培育新銳時尚設計的核心；今年更將設計能量注入戶政美學改造行動，攜手LADYBUG創辦人李君慈與在地青年新銳設計師改造高雄20處結婚登記背板及結婚書約等，跳脫往常佈置為新人帶來共感設計。近年來青年局針對高雄在地青年設計種子提出多樣舞台，讓設計概念型態不再僅限於圖面，更是與民眾生命經驗結合，提升城市藝術美學。

為協助高雄青年在高雄創業，青年局提供完善的創業資源與服務，提供創業課程、諮詢輔導及青創貸款等資源，包含設計領域在內，有志在高雄紮根的各路創業青年可以向高雄市青年局接洽。