迎接10月13日國門解封「0+7」，台北六福萬怡酒店推出「歡慶0+7優惠住房專案」，自10月13日至10月31 日，每日限量10組，入住房客只要加價1,013元就可入住原價30,000元的精緻套房，享有21坪的主臥大空間及南港城市山景，再加贈味蕾旅行「0+7」大禮包，暢饗台北六福萬怡酒店餐飲，內含2022台北牛肉麵大賞獲獎之豐融紅燒牛肋麵85折、敘日全日餐廳早餐買一送一等超值優惠券，標榜最高22折、史上最優惠。

台北六福萬怡酒店全館餐飲也同步推出「歡慶1013餐飲優惠」，10月13日至10月31 日，敘日全日餐廳平日用餐每人只要1,013元，以66折優惠暢饗敘日最新一季「海陸燒烤饗宴」，近百種串燒組合自由配、戰斧豬排、焗烤鮮蠔等豐盛美味。The Lounge大廳酒吧的JC CAT雲朵下午茶也推出平日限定優惠每套1,013元，雙人享用韓國「冬季戀歌」主題下午茶，包含蔘雞湯凍、紫菜飯捲、水蜜桃燒酒莓果塔、辣醬馬卡龍、大醬布朗尼等韓國甜鹹美味。