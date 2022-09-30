一名女主管表示，現在的年輕人在工作上都躺平，只會做好份內之事，完全不會主動提問題，也不願意承攬更多的責任，但又老是抱怨薪資漲得很慢。而且現在的年輕人似乎覺得自己窮得很有理，沒房沒車也很淡定，貼文引起網友討論，不少人看完吐槽說，不是多做事就會加薪，現在多的是一堆慣老闆。

一名女網友日前在Dcard上發文說，工作多年成為經理，但最近帶新人卻讓她感到很無力，因為很多新進的員工都只會做有交辦的事情，從來不會自動自發提出自己在工作上的想法。而在公司待了2至3年的員工，每次遇到事情都只會說「不是我的責任！」然後又一邊抱怨薪水漲很慢，但誰都不願意攬下更多的責任。

女網友表示，前幾天公司經理層級開會，人資要各部門主管注意，內部有沒有「寧靜辭職」的氛圍。針對這件事情，她實在是無法理解，因為面對這個大空頭的年代，不正是應該要好好工作，增加收入嗎？不增加自己的技能、不承攬更多責任、只做好份內的事，是要怎麼增加收入。

女網友指出，她從出社會到現在，工作上總是會承攬多一些責任，想辦法在每一間公司都做出點成績，透過每2年轉職，薪水也是剛開始工作的好幾倍，可是跟現在的年輕人講這些事情，往往換來的都是白眼和心不在焉，是他們有什麼更好的收入來源？還是她這位阿姨搞錯什麼了？

女網友也分享一張梗圖說，以前的人會說「我失去了房子、工作和存款，我完蛋了！」但現在的人則是「這些東西我未曾擁有過！」

貼文引起網友討論，「公司薪水開的低，員工不想做更多工作，員工沒產值，公司不加薪，這就是這樣的惡性循環」、「你怎麼會有承攬更多工作與責任就會有更多薪水的錯覺？」、「開26k然後要會一堆技能，免費加班責任制，我覺得還沒升官會先升天」、「你要先確定做了會加薪，多的是給新責任卻沒加薪水的，給多少做多少，等價交換沒毛病」。