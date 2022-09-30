資深媒體人周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，硬扯前中姐張淑娟，日前又在北檢與台北市議員王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」，民進黨台北市長參選人陳時中選情也連帶受到影響。陳競選團隊訂出不介入、不攻擊及不操作「三不」原則盼止血，國民黨桃園市議員參選人凌濤則直言，陳時中「已經ALL IN、過去已經去背書了」，這件事情陳時中踩不了煞車了！

凌濤29日在《少康戰情室》表示，整件鬧劇源頭就是陳時中自己，因為從免治馬桶宣傳片爭議、陳時中團隊內鬥、腳步不一，導致選情崩盤後，才出這個險棋，開始透過側翼、透過媒體人討論蔣萬安的身世之謎。他認為，一件事情可以在選戰中止血，但若是一個氛圍是擋不住的，他直言，現在不只雙北，包括到桃園都有一種聲音，叫正義對上邪惡。

凌濤指出，從慈濟購買疫苗的案子被抹紅、蔣萬安身世之謎，找錯誤資訊做很多故事編排，這些東西是一連串事件，導致整個氛圍燒起來，之後就不是去避避風頭或整個民進黨帶風向就能擋的住了。

「這件事情陳時中踩不了煞車了！」凌濤直言，因為陳時中已經ALL IN了，過去已經去背書了。這個效果不只未來在雙北，現在已經外溢到桃園了。他指出，事情發生後，大家才發現，桃園市長鄭文燦、前新竹市長林智堅、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬過去怎麼在所有的關鍵時刻，包括堅下鵬上、在張善政受到論文攻擊時，鄭運鵬是怎麼上周玉蔻節目攻擊張善政的，所有時間軸被調出來之後，桃園就有一句話，票投鄭運鵬就是支持周玉蔻。他直言，這個氛圍起來了，沒辦法透過單一事件止血，「民進黨到現在絕對是自作自受」。