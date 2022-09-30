俄羅斯總統普丁昨天罕見承認俄羅斯政府在執行他的局部動員出現「錯誤」，點出竟然把醫生、護士等具備特殊專業的人動員成步槍兵，並重申，只有具備軍事經驗的俄羅斯人需要徵召，他們必須在被送往部隊之前接受額外的訓練，他再次強調，這一要求必須嚴格執行。

據《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）29日報導，普丁在對高層國安官員的電視談話中指出「提出徵兵時許多問題」，雖然普丁宣布局部動員時表示「只有具有軍事經驗和所需技能的人才會被徵召入伍。」但全國各地仍然錯誤百出。「必須糾正所有錯誤，以防未來再度發生」，他提出包括有多個小孩的父親、患有慢性病或超過兵役年齡的人等，上述人士被錯誤徵召，且有權延期。

普丁還談到了那些不應該被召集作為部分動員的特殊案例，他談到許多高素質的醫生、擁有多年經驗的護士以及其他領域的專家，竟然被分派為一般步槍兵。

普丁強調，「只有具備軍事經驗的俄羅斯人需要被徵招，他們在被送往前線部隊之前，必須額外接受必備的訓練」他指出，這項要求必須嚴格執行。

普丁再度強調「我再重申一次，如果犯了錯，必須矯正，那些被錯誤徵召的人應該被送回家。」並向官員表示「你們不用大驚小怪，只需要從容、迅速、詳細且徹底處理好這一切即可」

總統明確表示，已向政府、國防部、總參謀部和地區負責人發出所有指示，並制定了標準。 他還指示總檢察長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）立即迴應與部分動員期間違規有關的每一個訊號。