因通膨與聯準會態度，不斷地出乎市場預料，在這個動盪的環境之中，投資人往往無所適從。富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲分析，美國聯準會現階段最大任務為控制通膨，即使需求面減弱也會升息縮表，利率上揚壓抑股市評價，加上投資人對於鷹派做法超出預期，失望性賣壓湧現，而受利空因素干擾，市場波動加劇，第四季全球股市操作面應謹慎應對，核心持有中長線看好的優質企業，或利用績效較佳之生技基金做中長期的定期定額。

富蘭克林華美投信推出「倍金術」讓小額資金能有機會透過定期定額複利累積，長期投資在多頭時循環獲利。針對不同市場的波動度，富蘭克林華美投信推出兩千兩檔「倍金術」，利用富蘭克林華美第一富基金加上富蘭克林華美特別股收益基金(台股+全球)的組合，或是富蘭克林華美AI新科技基金加上富蘭克林華美生技基金(科技+生技)的組合，提供投資人能小額入手，也同時分散風險的優化投資組合，讓小資族群理財不痛苦，也利用簡單的步驟，將薪水轉化為財富。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，最近市場干擾因素增加，包括：歐洲天然氣供應管線嚴重漏氣、烏克蘭4區域投票聯署贊成歸化入俄以及年底再次鷹派升息預期，讓大家對於經濟成長衰退前景更擔憂，然面對市場波動，建議不妨利用定期定額，抵禦市場波動，且持續分批投資基金，中長期累積後，才有機會在股市反彈時掌握獲利機會。

富蘭克林華美投信認為，現階段投資人要做的事並非恐慌殺出，不如利用精選基金投資組合，小額2000元投資起，紀律式的定期定額扣款，降低市場波動影響，若能中長期累積，則有機會以雙倍投資動能、獲得加倍投資體驗，建議投資人把握目前修正期間，逢低布局，中長期持續累積。