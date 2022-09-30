事隔24年日本政府終於在22日，明顯出手搶救一直處於弱勢的日圓。不過，外界好奇日本究竟花了多少銀彈來阻貶。

日本財務省預定在當地時間30日下午5點公布，8月30日至9月28日期間到底砸下多少錢不讓日圓續貶。外匯交易員預估，日本可能破紀錄地狠擲3.6兆日圓，約249億美元，在賣出美元同時買入日圓上面。

日本外匯存底大概有1.3兆美元，僅次於中國大陸。其中，有1,355億美元是以存款方式，放在國外一些中央銀行以及國際清算銀行(BIS)內。而這1,355億美元，很可能會被拿來用在下一次阻貶日圓上。

調研單位Totan Research認為，若日本還要進場干預，可以不用出脫美國公債，取而代之可以利用這筆存款即可。就算這筆上千億美元存款用罄，還有1兆多美元的有價證券可派上用場。

日本政府持有的主要國外資產中，就以存款以及有價證券的變現能力最強，因為幾乎隨時可拿到現金。至於像黃金，還有放在IMF(國際貨幣基金組織)的外匯存底以及SDR(特別提款權)等，就需要一定時間才能夠變現。