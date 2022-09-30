在聯準會持續升息下，全球股市仍由空軍主導盤勢，其中香港恆生指數受人民幣狂瀉影響，從年初至今已大跌逾2成。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，香港股市從2018年持續下跌，至今且戰且走，已經回不去，他認為下一個考驗是香港聯繫滙率可能挺不住，如果美元繼續強勢，香港恐岌岌可危，「百年來的東方之珠越來越黯淡無光！」

謝金河在臉書上悼念當年股市四大天王之一的榮安邱，提到他走過台灣錢淹腳目的大時代，而且在最關鍵轉折的時候，賣光台灣的金融股，大力加碼香港滙豐控股，成為大股東，甚至驚動滙豐高層特別來台看他。

謝金河說榮安邱在1990年逢高賣出台股、大力押注港股，這是很成功的戰略，香港恆生指數從90年初大約2916到2017年飆升至33484，這代表著香港的大時代，如今情況卻反轉，香港股市從2018年持續下跌，昨天跌至17165、已經回到2009年水平，國企指數從1992年1745大漲到2008年的20609.1，昨天只剩下5862。

「香港股市且戰且走，已經回不去。」謝金河認為香港下一個考驗是聯繫滙率可能挺不住，港府近日斥資19.39億港元在7.85的價位護盤，特區政府的外匯結餘只剩下1233.36億港元，如果美元繼續強勢，香港可能岌岌可危。

謝金河文末強調，香港為了發展觀光提前邊境解封，但香港質變、量變後，香港的魅力已大大減弱，百年來的東方之珠愈來愈黯淡無光！

中國宏觀經濟論壇（CMF）9月釋出「香港經濟的重新定位」報告，指香港傳統優勢正在逐漸削弱，近年的經濟成長、金融中心地位與貿易規模都不如以往，東方之珠需思考破局之道。