年底基隆市長選情引發關注。前民進黨立委郭正亮認為，民進黨在基隆的選情，很容易被台北市波及，因近來鬧出軒然大波的媒體人周玉蔻正好就是基隆人，且目前藍綠候選人謝國樑、蔡適應選情相當接近，讓結局難以預測。此說法引熱議，不少網友認為綠營年底恐丟掉整個北台灣，有人更直言：「突然殺出個周玉蔻來打亂綠營選情，只能說是報應來了！」

郭正亮28日在《中天新聞》政論節目〈綠也掀桌〉表示，基隆選情很容易被台北市波及，這是歷來的傳統。至於今年基隆會被台北市選情波及的原因，除了周玉蔻剛好是基隆人，加上目前基隆的選情，謝國樑跟蔡適應兩人咬得相當接近，難以預測。

針對蔡適應出線，郭正亮分析，他其實並沒有明顯地去爭取提名，畢竟他是在地唯一的立委，任期已滿的現任市長林右昌又不能再選了，地方沒有比蔡更適合參選的人，而蔡擔任國防立委也做得蠻好的。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「突然殺出個周玉蔻來打亂綠營選情，只能說是報應來了！」「民進黨回力鏢老是打到自己，只是這次得回力鏢是周玉蔻」、「笑死！民進黨大概想不到會有這天」、「台北市、新北市、基隆市、宜蘭市綠營應該都會輸，丟掉整個北台灣了」、「坐看綠營輸光北台灣」、「潑人家髒水，碰到逆風時，多半會撒自己一身」。