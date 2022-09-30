如今成為公牛新一哥的迪羅薩，或許要感謝去年夏天湖人耍了他！迪羅薩最近上雷迪克播客節目自爆去年沒辦法加盟家鄉球隊湖人的內幕，因為當時他認定可以跳槽湖人，卻在度假期間突然聽到韋斯布魯克被交易到湖人消息，讓他當場完全嚇呆了！

「當時我很接近加盟湖人，我以為木已成舟，所以我跑去墨西哥旅遊，因為我感覺自己所期待的一切就要到來，只想離開幾天，讓自己注意力遠離這些事，」迪羅薩表示，「等到我度假回到家裡，那就是自由市場開啟之際，我就可跟湖人簽約了。」

「但有天早上我還在墨西哥睡覺，羅瑞(前暴龍隊友)打電話給我，說韋斯布魯克已經交易到湖人，他問我什麼情況，我不是跟湖人達成協議了嗎？」迪羅薩說，「我也非常震驚，因為當時我認定去湖人了，也沒跟其他球隊聯繫，但韋少加盟湖人後，我就沒機會了。」

從迪羅薩這些自爆可以清楚聽出，湖人高層根本完全不講信用，也讓迪羅薩差點淪落到沒球可打窘境，幸好他最後選擇跳槽公牛，更在上季打出生涯最佳表現，反觀湖人在韋斯布魯克加入後一團混亂，最後弄到連附加賽都打不了，或許可以算是種「報應」！