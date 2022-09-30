「廣春成建設」榮獲「永續發展精湛獎」 「春城台北港」遠眺未來黃金布局

「廣春成建設」在「2022年中時房產金牌獎」中獲得建設類「永續發展精湛獎」殊榮，除了以厚實的建築底蘊在評比中奪冠，更以「永續發展」建設核心脫穎而出。「廣春成建設」目前在八里開案的「春城台北港」規劃臻至完善，近倚海洋母親，坐攬台北港大未來，更在政府戮力推動八里輕軌後成為無可取代的樞紐重地。從智慧駕駛、跨境物流、離岸風電翻轉明日，加上生活機能圈迤邐作為台北港特區核心寶地，是亟欲觀海賞山的需求者夢寐以求的首選。

好的建築不只注重施工品質，還要從格局、建築結構、抗震與採光，甚至美學設計等細節都精雕細琢。旺旺中時房產金牌獎依據上述評比標準頒發「永續發展精湛獎」予「廣春成建設」，看重聯合國2015年訂下的17條永續發展目標里程碑，在「良好健康福祉」、「純淨水與衛生」、「可負擔的整潔能源」、「永續城市與社區」、「負責任的消費與生產」、「氣候行動」、「永續發展夥伴關係」、「陸域生態」等多項指標中納入考量，確信「廣春成建設」獲獎實至名歸。

「春城台北港」房型規劃為25-44坪的2-3房，適合首購族及小家庭。(圖/截取自youtube)

「春城台北港」為「廣春成建設」成立24年以來於台北港特區的首發作品，作為港灣地標壯闊落成，基地1,434,26坪，百米面寬且方正，1幢2棟，總規劃住商用264戶，其中210戶為住家，主打首購族與首換族青睞的2房(25、31坪)和3房(33、44坪)，公設比低僅31%，地上18樓與地下3層。建築團隊強大陣容包含許義明建築師、綵韻室內設計、春城營造責任施工、力群造園景觀設計攜手打造。

「春城台北港」遠眺智慧駕駛、跨境物流、離岸風電的未來布局，「智慧車輛產業園區」將坐落於台北港南碼頭，以規模60公頃的園區作基地，打造亞洲第一個5G自駕電動車的應用廠區；伴隨新北市府推動的「台北港第二種產業園區」招商，與新竹物流和輝達玻璃等知名廠商簽約，將創造600個工作機會；另外世紀集團在台北港承租了21公頃的土地，並興建「離岸風電」基樁基地，斥資50億的廠區也將為區域創造更多工作機會。

「春城台北港」坐落新北市八里港特區，為世界100大、台灣第3大港所列席的國際海洋之都，步行到八里商圈只要3分鐘，日常採買2分鐘可以到全聯跟家樂福。交通方面鄰近台61西濱快速道路、台64八里新店快速道路，25分鐘在雙北運行暢通無阻。另外，當2024年淡江大橋完工，真正與淡水區一橋之隔，等到輕軌正式上線，大幅度舒緩進入台北港的車流量，更促進八里觀光產業人潮活絡。完美連線「輕軌」、「雙快」、「產專」、「商圈」、「公園」、「淡江大橋」的六大黃金版圖。「春城台北港」在重劃區土地標售後水漲船高，超前佈署了商業活動與工作機會，成為了置產者與投資客所青睞的黃金地段。

「春城台北港」最近的商圈為中山路商圈，步行僅5分鐘即到達。(圖/截取自youtube)

「廣春成建設」曾擘劃桃園、林口、南港、新莊、五股的地標建築，並與時代亦步亦趨，打造43座經典社區，如今廣春成建設再次以精準的眼光於台北港置產，使「春城台北港」18層雙塔如日中天。除了與周遭大環境對應永續理念之外，更以「每一作品都是代表作」的決心重視細節，例如百米面寬的廣場空間搭配綠意植栽；社交門廳用高等石材鋪陳門面；建築背倚近七百坪的水瀑綠樹庭等。「廣春成建設」的「永續發展」不只顧及建築面，更在「15大購屋保證」下使成交有保障，始終閃爍「永續發展精湛獎」的唯一肯定，證明「廣春成建設」重視住戶回到家的感受，讓住戶每次回家都是幸福體驗。