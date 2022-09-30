歐洲股市周四大幅下挫。英國央行(BoE)為安撫市場而實施債券購買計畫，其帶來的舒緩效果正在消退；另一方面，德國嚴峻的通膨數據，引發高物價和激進升息的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌6.52點或1.67%，為382.89點。投資人擔憂全球經濟下行的低迷前景，同時許多地區的零售業者正對生活成本危機對零售業的衝擊發出警告。

周四歐股所有的板塊都出現下跌。零售股跌4.4%，下跌最多；全球第二大時尚連鎖商H&M在公布獲利低於預期之後，股價大跌4.4%。線上時尚零售商Next在宣布下調獲利財測之後，大跌12.2%。

歐股的奢侈品股下跌，重要指標集團LVMH跌0.9%，報608歐元。

令人失望的企業業績數據加深了投資人的擔憂；在歐洲艱困地應對能源危機，以及主要央行收緊貨幣以抑制通膨之際，投資人擔憂企業獲利成長將受到打擊。

英國的Plurimi Wealth首席投資長Patrick Armstrong表示，市場正在放棄周三毫無根據的上漲。總體局勢沒有發生重大變化，但隨著估值越來越便宜，此將吸引價格取向和逢低買進的買家。

在過去13個交易日中，歐股有11天下跌，累計跌幅超過10%。

德國DAX指數下跌1.7%；最新數據顯示，德國9月通膨來到驚人的年增10.9%，創下近25年最高水準。此數據也為歐洲央行(ECB)再度升息75基點(3碼)提供了彈藥。

與此同時，英國國債殖利率繼續上揚。稍早英相特拉斯(Liz Truss)為自己的經濟成長計畫進行辯護；該計畫在上周推出，其中包含沒有資金來源的減稅計畫，並給金融市場帶來嚴重破壞。

英國富時指數大跌1.8%，盤中一度暴跌3.1%。

周四公布的資料也顯示，歐元區9月經濟信心大幅下滑，降幅超過預期；企業和消費者的通膨預期上升，金融市場正在惡化。

保時捷(Porsche AG)首次上市，周四上午股價火紅，盤中一度漲至86.76歐元，收在平盤的82.5歐元，回到發行價。

由於投資人開始轉向購買保時捷的股票，福斯集團大跌6.8%，報128.5歐元；保時捷控股跌10.9，報60.5歐元。