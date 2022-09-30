全球逐漸擺脫疫情干擾回到正常生活，電影休閒及戶外運動需求增溫，光學元件廠保勝(6517)因產品多應用於戶外運動及高階電影院等，訂單相對穩定，保勝光學董事長方幼玲表示，下半年業績不會比上半年差，明年不會比今年差。

保勝光學成立於1970年，為台灣第一家光學製造公司，技術源自於美、日、德三大光學產業國家，以高附加價值的玻璃鏡片及鏡頭利基型產品為主，終端應用包含電影院用專業投影鏡頭、天文及航太光學、運動光學、光學自動檢測設備(AOI)檢測設備、半導體設備、醫療設備等。

儘管全球經濟飽受通膨升息之苦，隨著各國陸續解封，尤其是歐美地區早已回歸正常生活，看電影休閒及戶外運動帶動電影院專業投影鏡頭、戶外打獵狙擊鏡/瞄準器、賞鳥及太空望遠鏡銷量增溫，且工業4.0時代來臨，AOI(光學自動檢測設備)及半導體檢測設備需求強勁，讓公司營運走出過去幾年投資塑膠鏡片認列相關損失谷底，整體營運無畏總體經濟不佳逆勢成長。

保勝今年上半年合併毛利率為36.56%，年增19.05個百分點，稅後盈餘為5224萬元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為1.87元，累計前8月合併營收為3.52億元，年增30.17%。

方幼玲表示，公司獲利主要來源為高階玻璃鏡片跟鏡頭，這些產品具技術門檻，且少量多樣應用廣泛，單一大客戶佔營收比重頂多12%，加上生產管理必須有豐富經驗，成為保勝競爭優勢，目前客戶需求穩定，下半年不會比上半年差，明年也不會比今年差。