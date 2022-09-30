景凱(6549)小分子新藥JKB-122授權，總授權里程金超過1.2億美元，今日股價狂飆，早盤漲幅一度超過3成。

景凱生技小分子新藥JKB-122授權美國Immune Therapeutics, Inc(IMUN)，總計最高里程金可達5,725萬美元、IMUN普通股600萬股及外加等值美金6,500萬元的股票，IMUN將負擔全球的臨床前及臨床研究費用與藥品註冊相關費用，未來上市後，可享2~6%的銷售分潤。

JKB-122是一個小分子藥物和JKB-121具有相似的結構以及活性， 其作用機轉為TLR4 (Toll-like receptor 4) 的長效拮抗劑。JKB-122先導藥物目前已取得台灣FDA以及美國FDA的核可，正在台灣招募病人進行第二期臨床試驗[identifier number, NCT02149368]，適應症為C肝引起之慢性肝病(CLD)以及非酒精性脂肪肝病(NAFLD)。為了增強JKB-122的療效，景凱生技也進行有關藥物釋放及劑量方面的劑型改良並申請專利保護。

目前在CLD以及NAFLD的治療上仍缺少安全有效的藥物，在美國大約四百萬C型肝炎病患與一百萬B型肝炎病患蒙受併發症之苦；而非酒精性脂肪肝病在肥胖的族群中非常普遍，在不同區域中約占當地總人口的9-37%。非酒精性脂肪肝病的病程是由於脂肪在肝臟堆積(脂肪肝)而演進成非酒精性脂肪肝炎，而肝炎的特徵是發炎反應以及肝臟纖維。