媒體人周玉蔻日前透過民視《辣新聞152》節目爆料，大打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，無辜波及前中國小姐張淑娟挨告，對此，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（30日）證實，至昨日下午4時止，已收到123件檢舉案。至於該節目去年12月遭檢舉，卻拖至近期才裁罰，陳耀澄清，「沒有拖這麼久的問題！」
陳耀祥今到立法院備詢，針對周玉蔻利用電視節目猛攻蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，他受訪時表示，至昨日下午4時為止，已有123件，目前依照相關SOP處理，每個檢舉案清楚與否，會再請檢舉人補充說明。
此外，周玉蔻去年12月立委補選時，猛攻顏清標家族，指稱一人拿10張身分證投票，NCC近期認為民視未落實查證開罰40萬元，遭外界質疑拖太久，陳耀祥回應，每個案子處理起來會有前後落差的問題，處理過程中若民眾陳情不清楚會再補件或說明，「沒有拖這麼久的問題！」
陳耀祥表示，基本上是補件問題，民眾檢舉內容有時候寫得很簡單，處理機關會要求他說明，會有快慢不一的問題，未來流程會再加速；NCC每個案件都是依法處理的案子，審查過程中若有相關疑點，都會要求補件、說明。
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