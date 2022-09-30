土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）29日表示，他已經建議該國央行在未來幾次會議能夠持續調降政策利率。他在過去曾經明確表態，希望年底前能將利率降到個位數。

堅持實行非正統貨幣政策的艾爾段在出席一場商會的演說中指稱，他堅信降息能有助降低通膨。他強調為了讓通膨下滑，他曾與央行官員討論，有必要在未來幾次會議中持續降息。

土耳期央行在過去兩個月已將利率大砍200個基點到12％。由於該國8月通膨遽升到80％，該央行堅持不升反降做法讓市場感到相當意外。