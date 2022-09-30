中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇9月30日在大陸《環球時報》撰文指出，隨著第77屆聯大一般性辯論落下帷幕，國際社會對於全球治理和多邊合作的關注將開始較多地轉向亞洲。11月分，柬埔寨、印尼和泰國將先後主辦東亞合作領導人系列會議、二十國集團領導人峰會（G20）和亞太經合會議（APEC）領導人非正式會議，顯示下半年以來全球治理的「亞洲時刻」漸入高潮。

作為最具代表性的全球和區域治理機制，今年的G20、APEC和東亞系列峰會將是新冠疫情以來首次面對面的線下會議，本應成為後疫情時代各國攜手推動經濟復甦、共同應對各種挑戰的重要平台。但近來國際上卻出現一些令人擔憂的不和諧聲音。一方面，有媒體稱美國總統拜登很可能因「家務事」缺席APEC峰會。另一方面，仍有西方國家在推動抵制俄羅斯與會。

11月的這三場峰會能否成功舉辦，就當前而言，至少需要各國作出三方面努力：

一是要旗幟鮮明反對將三場多邊會議變成陣營對抗和大國競爭的角鬥場。G20印尼峰會的主題是「共同復甦、強勁復甦」，APEC泰國峰會的主題是「開放、連通、平衡」。與會各國需要聚焦主題，共商發展合作大計，而不是利用這些場合來「塞私貨」和炒作政治安全問題。各國需要警惕個別國家企圖藉機炒作國際熱點問題來沖淡甚至帶偏會議主題，而應共同抵制拉幫結夥、對他國指責施壓、挑動陣營對抗的做法。

二是要為緩解地區緊張局勢發揮積極作用。今年以來，烏克蘭危機等局部矛盾衝突受到廣泛關注，這些問題雖然背景性質各有不同，但本質上只有通過當事方之間的對話談判才能解決，外部勢力的煽風點火、政治孤立、制裁施壓等只會加劇矛盾，增加問題的解決難度。各國領導人應利用三場會議間隙的會晤接觸，本著建設性態度開展對話斡旋，積極勸和促談，為維護全球和平穩定作出努力。

三是要為應對全球經濟挑戰開出處方良藥。當前世界各國不同程度地受到高通膨、經濟發展放緩、發展不平衡加劇等問題困擾。美國為抑制通膨不斷激進加息，衝擊全球金融市場穩定和資本流向，新興市場和開發中國家海外融資成本上升，一些中小經濟體面臨能源、糧食以及債務等方面的疊加壓力。美國最近接連通過的《晶片與科學法》和《通膨削減法》充滿貿易保護主義色彩，勢必將對自由貿易體系造成嚴重衝擊，已經引發包括其盟友在內的普遍擔憂。三場會議需要各國就共同應對上述挑戰、維護全球經濟穩定和復甦進程達成新的共識，採取務實行動。

回歸全球治理的本源，其基本理念前提是人類是命運共同體，全球治理的最終目的是要應對人類共同威脅，維護全人類共同利益。「亞洲時刻」無疑被賦予了更大責任，各國普遍期待這三場會議能夠為全球治理探索新路。

面對當前國際秩序和全球治理中出現的亂象，中國旗幟鮮明地提出兩大主張：一是真正的多邊主義，核心是堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序；二是開放的區域主義，核心是本著和平、發展、自主、包容的原則推進全球化合作和區域一體化進程。這就要求各國都堅決抵制以意識形態和身分政治畫線的「小院高牆」和各種集團政治，在國際社會宣導形成多元包容、團結互助的氛圍。