【旅奇傳媒/編輯部報導】馬里亞納觀光局積極發展潛水主題旅遊（Diving Tourism）第三度參加新加坡亞洲潛水展Asia Dive Expo（簡稱ADEX） 推廣塞班島、天寧島、羅塔島世界級知名潛點，以及水底能見度50米以上歎為觀止的潛水聖地。

馬里亞納觀光局副局長Judy Torres表示，「北馬里亞納群島（簡稱北馬）具有得天獨厚的潛水條件，除了平均高達50米的水下能見度，水溫則是宜人的28度溫暖水域，北馬又被譽為是「鷹魟的故鄉」在近海就能瞧見Eagle Ray的身影，喜愛潛水的人一定要來一探究竟。」

在此次新加坡亞洲潛水展中，馬里亞納觀光局榮譽海洋觀光代言人Yorko Summer於大會舞台介紹了最具代表性的塞班島勞勞海灘Lau Lau Beach、羅塔島Rota Hall羅塔大廳及其他高人氣潛點。

ADEX今年活動主題獻給瀕臨絕種的藍鯨，藍色經濟（Blue Economy）及環保永續議題，三天展期共邀約100位世界知名潛水專家在舞台上分享各種潛水主題。潛水裝備及潛水課程人潮絡繹不絕，展場還設有一個20呎貨櫃大小的自由潛水美人魚池供民眾駐足欣賞，可以想見自由潛水Free Diving絕對是未來潛水趨勢，而北馬平均能見度高達50米則被潛水專家們稱為自由潛水熱門目的地。

▲潛盟教練游泳池開幕，有深達五公尺專業訓練游泳池可提供全台各教練帶隊潛水訓練。 圖：馬里亞納觀光局台灣代表處／提供

另一方面，馬里亞納觀光局台灣代表處日前參加位於新北汐止「潛盟教練游泳池」開幕典禮，參觀最新落成，深達五公尺的專業訓練游泳池，可以提供全台各教練帶隊潛水訓練之用，成為雙北唯一多功能的游泳池，其中「潛水推進器」的展示與「美人魚自由潛水」教練示範都令人驚艷不已！

馬里亞納觀光局也將與和悅國際潛水攜手合作，舉辦潛水教練考察之旅，前進塞班島、天寧島、羅塔島等知名潛點，讓北馬里亞納亞納群島世界級的潛點，經由專業教練的視野，介紹給更多愛好潛水的旅客。

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