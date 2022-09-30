全球經濟狀況詭譎，除了通膨居高不下，各國紛紛升息，導致消費者需求反轉外，英國無預警釋出減稅計畫，可能引發債務崩潰的危機，前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）就警告，目前市場的風險與2008年金融危機前的風險相似，尤其像英國這麼重要的國家出現狀況，可能會衍生出超過預期的衝擊。

Business insider報導，薩默斯分析，造成全球經濟相當脆弱的原因，包括大量槓桿、未來景氣不佳、通膨無法下降、大宗商品價格波動劇烈及地緣政治風險升高，「我們正在經歷一個風險升高的時間，就像2007年的夏天，人們開始變得更加焦慮。」

薩默斯將目前的狀況與2007年的夏天進行比較，但他也坦言，除了英國之外，目前並沒有在其他市場看到明顯失序的狀況，「然而當極端狀況出現時，你知道這些情況很有可能發生，尤其像英國這麼重要的國家經歷這些事情，可能衍生出超預期的衝擊。」

不僅如此，薩默斯也提到，另一個需要關注的地方是日本。矛盾的貨幣政策恐會導致危機，日本政府上周介入匯市，買入日圓支撐匯率，但另一方面仍透過寬鬆貨幣政策向市場注入流通性，「這是一件詭異的事。」

薩默斯提醒，「觀察事態如何發展很有趣，日本投資者在世界各地大量持有固定收益證券，這將是一件值得關注的事情。」

英國政府公布50年來最大規模的減稅方案，希望提振經濟成長、減緩民眾的高物價苦痛，然而卻遭到專家一面倒批評，主要是因為英國恐需要透過舉債執行該政策，但先前疫情振興、脫歐及能源問題都已經讓財政相當緊繃，最終將導致國家財政崩潰、債務失控的風暴。