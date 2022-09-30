雲林縣政府推出的「慢遊雲林5百五告讚」系列活動中，最受矚目之優惠券補助將於10月1日起開跑，10月1日起下載「慢遊雲林」APP並綁定會員，可領取包含消費券、住宿券、租車券及咖啡券等多張線上優惠票券，總補助額最高可達2650元!

雲林縣長張麗善表示，受Covid-19疫情影響，全球百業蕭條，尤其各國實施邊境管制政策下，更使觀光產業遭遇前所未有的嚴峻衝擊，雲林縣政府為提振雲林在地觀光旅遊續航力，配合交通部觀光局7月15日將開跑的國旅補助振興產業方案，彙整各相關產業，推出「慢遊雲林5百五告讚」串聯進階優化雲林品牌「慢遊雲林APP」，只要遊客來雲林透過慢遊雲林APP合作店家消費、住宿，除觀光局國旅補助之外，還可實質獲得相關折抵等好康優惠。

雲林縣政府推APP電子優惠券，優惠券補助將於10月1日起開跑（圖/雲林縣政府提供）

系列活動從7月開跑至今，已陸續推出登錄發票參加「百萬名車抽特斯拉」、類畢旅及類蜜旅多種主題的「百萬安心旅遊補貼」，今預計於10月1日推出的「百萬消費·住宿券」電子優惠券活動，不只於合作店家消費購物折扣50元、住宿於合作的飯店或民宿1晚每房均可折抵500元，並可搭配使用咖啡地圖手冊電子折扣券至縣府遴選百家優質咖啡店消費，面額50元 1人2張；此外，來雲林進行2天1夜以上的旅遊更可搭配「百萬自駕遊補助」活動，提供於雲林飯店、民宿過夜住宿的證明憑證，可領取1,000元汽車租車補貼及500元機車租車補貼於合作店家現場抵用。外地遊客至雲林自由行，可享自駕暢遊雲林各角落，嚐遍商圈美食小吃、探索雲林景點及觀光工廠；在雲林縣內住宿、購物消費滿100元以上發票還能登錄參加抽獎，幸運的話還能將百萬名車開回家！

雲林縣政府推APP電子優惠券，優惠券補助將於10月1日起開跑（圖/雲林縣政府提供）

另一項觀光振興活動「百萬團體旅遊獎助」，補助旅遊社帶15人以上旅行團至雲林進行2天1夜遊程，住宿於雲林合法旅宿業並造訪指定景點5個以上，每團補助2萬元整。該活動也於10月1日同步開放旅遊業者上網登記申請。

雲林縣政府振興在地產業經濟不遺餘力，本次優惠折抵皆回饋予本縣在地合作店家，為商店家注入一股活水，相關活動資訊請上慢遊雲林APP及官網查詢，且由於各項活動優惠名額有限，先搶先贏，請儘速下載慢遊雲林APP掌握第一手消息。

雲林縣政府於今年提出「慢遊雲林5百五告讚」系列活動，可望透過上述系列活動，為雲林在地觀光創造創造16億元的觀光經濟效益。未來更期望透過「慢遊雲林」APP的推廣及功能擴充，包含開放業者自訂相關訊息及優惠券功能等，與在地業者共同經營提升APP效益，活絡雲林觀光市場，再創觀光佳績。

（雲林縣政府廣告）