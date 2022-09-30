國立中山大學29日舉行醫學院揭牌典禮暨服務學習聯盟簽署儀式，副總統賴清德、總統府國策顧問賴春生、國家人權委員會主任委員陳菊及立法委員劉世芳等人皆出席共襄盛舉。中山大學校長鄭英耀強調，中山大學醫學院採美國哈佛醫學院臨床實習模式，除結盟4家醫學中心—高雄榮總、高雄長庚、臺南奇美及高醫作為教學醫院，今也與衛福部旗山醫院、澎湖醫院、花東高屏澎等醫療院所合作，締結服務學習聯盟，致力成為「南臺灣跨域良醫的搖籃」與「醫療平權最堅強的守護者」。

副總統賴清德指出，對中山大學醫學院的成立寄予厚望，充滿信心。透過醫學專業教育，培養醫學生樂觀、積極、正面的態度，也能激發醫學生的愛心與責任感，培養視病如親、視民眾健康為己任的醫療服務精神非常重要。期待中山大學醫學院達致人才培育、南北醫療平衡及醫療平權的重要目標。他說，醫學生除了專業教育，也要有人文、歷史，甚至體育、科技的薰陶，才有成熟的人格，在遭遇挑戰時才能面對有方。此外，以人為本的教育也非常重要，醫師的醫療教育一定要以病人為本，這時醫生提供的醫療服務就不僅是醫療檢驗等治療方式，不是只看數據的醫匠，而是以病人為整體，不分種族、貴賤、階級，提供病人最好的醫療。

國家人權委員會主任委員陳菊表示，長期以來，高屏澎醫療人力不足，反映出臺灣南北醫療資源失衡的狀況，尤其偏鄉醫療資源的匱乏，更是急需提升與解決的問題。為此，中山大學在鄭英耀校長的帶領下，積極籌設醫學院，並結合中山大學既有的材料、資工、電機等科系研究能量，目的除了改善與縮短南北區域醫療資源差異外，更要開拓醫療領域，培育有別於傳統醫學院的跨域醫學人才。陳菊說，包括高雄市幾名立委，也跟中山大學一起努力，當然還有南臺灣、東臺灣，甚至是離島澎湖醫界以及社會各界賢達的支持與鼓勵，雖然中山大學醫學院成立的過程幾經波折，但在眾人齊心合作下，終於成就這樁美事。

「中山大學醫學院的成立，象徵平衡南臺灣，高雄、屏東、臺東、澎湖的醫師培訓資源往前邁進一大步！」立法委員劉世芳表示，未來的醫學系與醫學發展需結合醫學科技，醫學生的責任重大。尤其在公共衞生方面，包含偏鄉、山地、海邊的醫療資源及教學質量的增程，配合國家衛福醫療政策，透過中山大學培育跨域良醫，確保基層人民健康保障與弱勢族群健康服務的權益。

中山大學學士後醫學系致力「醫療無偏鄉」，為宣示醫療平權服務理念，今日同步成立「中山大學馬雅各醫療服務團」，獲賴副總統授旗，由校長鄭英耀、首任醫學院院長余明隆、後醫系主任陳彥旭接旗，並共同為醫學院醫療服務團象徵意象「馬雅各之路」鎮院之畫進行揭畫儀式。本畫作由當代畫家洪根深教授創作，由神準科技董事長蔡文河、榮銘內科診所院長楊榮銘及中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊共同捐贈。中山大學也正式宣示，未來將以高雄為臺灣西方醫學的起源及人文精神，以馬雅各之路為醫學教育永續發展賦予全新的生命與意義。

中山大學學士後醫學系於今年3月獲衛福部核予23名公費生名額，招生名額全滿，並於同年8月1日成立醫學院，成為高屏澎第一所具醫學院系、培育公醫的國立大學。除新成立的學士後醫學系，包括原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所及臨床醫學科學博士學位學程，均調整至新成立的醫學院編制內。