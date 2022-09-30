ESPN Sources: The Oklahoma City Thunder are trading Derrick Favors, Ty Jerome, Moe Harkless, Theo Maledon and a 2025 second-round pick via Atlanta to the Houston Rockets for David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke and Marquese Chriss. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日搶先爆料，雷霆送出法佛斯、泰傑洛米、哈克利斯、馬勒東與1個2025年次輪籤(來自老鷹)，跟火箭換回努瓦巴、史特林布朗、柏克與馬基斯克里斯，由於這8名球員實在都沒什麼名氣，也讓不少網友瘋狂嘲諷這筆「4換4」交易。

看到沃神發布這則牽連8人的大交易動態，網友與媒體紛紛留言回覆，「這個交易是要告訴我們，這些人還在NBA打球嗎？」、「他們是太無聊所以找事情做嗎？」、「什麼！雷霆竟然還送出一個選秀權。」、「史上還有比這次更沒意義的8人交易嗎？」

或許在這8名球員當中，還算有點名氣的是身為2010年選秀探花的法佛斯，他生涯待過籃網、爵士、鵜鶘、雷霆等隊，也曾獲選2011年年度新秀第二隊，不過近年他飽受背傷所苦，雖然才31歲，上季只打39場，平均拿下5.3分、4.7籃板，會被雷霆丟去火箭並不意外。