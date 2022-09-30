據央視新聞報導，中國物流與採購聯合會、大陸國家統計局服務業調查中心今天（30日）聯合發佈9月份中國採購經理指數。其中，製造業採購經理指數回升至50％以上的擴張區間，經濟走勢穩中向好。

9月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1％，較上月上升0.7個百分點，在連續2個月運行在50％以下後重回擴張區間，顯示經濟走勢穩中向好。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月份以來，隨著穩經濟一攬子措施持續發揮效能，再加上高溫天氣影響消退，生產端用電得到保證，製造業生產有所加快。所以9月份製造業採購經理指數又重新回到了擴張區間。

9月份，隨著中國穩經濟政策的持續推進，製造業保持復甦勢頭，供需兩端保持回升，基本面向好發展，對基礎原材料的需求也在穩步釋放。9月份，基礎原材料行業採購經理指數為50.6％，較上月上升4.4個百分點，在連續3個月運行在50％以下後回到擴張區間。

從企業類型看，大中小企業採購經理指數同步上升，保市場主體效果顯現。

中國物流與採購聯合會會長助理何輝表示，一系列穩經濟的措施，對中國克服疫情的影響、保持經濟穩定向好提供了一個重要的保障，也反映出中國經濟增長是有韌性的。