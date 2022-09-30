由金手指獎、金犢獎組委會承辦的DS數字藝術節第三場分享會於9月28日圓滿落幕。會中除了發行第三波DS數字藝術節數字藏品外，同時也邀請到Edsion's co CEO江秉承和青鳥新媒體藝術總監林俊廷，分享數字藝術應用及變現能力。

江秉承認為經濟的本質，是創造生存條件，而藝術的價值是提供情感連結。（圖／江秉承提供）

江秉誠以「數字藝術如何轉換成數字經濟」為題，帶大家以經濟面的角度看回藝術生態。他提到經濟資本是提供人生存的基礎能量，而人又得依靠情感作為精神支撐，藝術存在的價值正是為提供情感價值。而又在藝術市場中如何將這份情感轉化為貨幣呢?他以PhantaBear NFT為例；其價值多來自於藏家對於周傑倫的情感連結。面對元宇宙沒有時空維度的市場，他鼓勵大家在創作NFT之餘，也要打造個人IP經濟，以運營手法賦予藝術品故事情感、產生共鳴才能在市場中破圈。

林俊廷認為藝術進入到與觀眾產生交流與互動後，將喚起藝術內在價值與無限想像。（圖／林俊廷提供）

林俊廷以「虛實相生­—以新媒體藝術的實擬虛境，構建虛擬現實的未來元宇宙」為題，帶來許多其新媒體創作實例。作為新媒體藝術大師，我們可以看到在其許多的展覽中都採用新媒體沉浸式體驗，去重新建構時間、重組知識敘事，讓觀眾看見更真實的文化、歷史與自然，也讓藝術品得以與觀眾產生交流與互動，喚起藝術內在價值延續未來無限想像。

DS數字藝術節向熱愛藝術創作有志於元宇宙發展的創作者，包括但不限於國內外藝術設計類院校的學生，新銳插畫師、獨立藝術家、視覺藝術家、建模藝術家、新媒體設計師及創意視頻製作團隊等發出參賽邀約。

即日起至10月20日火熱征件中，詳細參賽辦法請參閱DS數字藝術節官網。