《台北女子圖鑑》改編自日本《東京女子圖鑑》，描繪由桂綸鎂飾演的女主角，從台南到台北奮鬥的故事，不過播出後劇情卻遭網友狂吐槽，更不乏毒舌評論，網紅陳沂看完後無奈表示：「一般台劇正常發揮」，更點出造成整部戲被罵翻的關鍵就在編劇身上。

陳沂近來得知「台北女子圖鑑」負評不斷，身為「爛片雷達」的自己便好奇朝聖，看完只能表示「一般台劇正常發揮」，更指出請了大卡司並砸大錢宣傳，還拍不出水準之上的內容，被罵翻不意外，接著點出三大敗筆，第一點就是桂綸鎂氣質獨特，無法呈現出南部女孩純樸單純的可愛感，加上演技沒好到能壓住自帶性格女星的氣場，讓觀眾看得相當尷尬。

至於劇情方面，陳沂表示編劇寫出一堆不食人間煙火的話，不難看出在其觀念中「台灣南北落差超大」，不免懷疑編劇是否沒在台灣生活過，她指出台灣南北雖然房價有差，但南北物價差異不大，更覺得編劇沒當過小資族或做好田野調查，因為劇中台北上班族仍停留在20～30年前的年代，像是

高跟鞋斷掉、離職要捧紙箱的橋段，都是以前電視劇才會看到。

陳沂坦言很可惜有資金卻拍不出好作品，在於台灣影視總是迷信傳統及大牌，明明不肯給年輕人機會，卻要拍自以為懂年輕人的作品，對此，網友紛紛留言：「真的城鄉差距要看俗女養成記」、「現在網路很發達，城鄉思想差異沒那麼誇張」、「可能是過度被東京女子圖鑑的劇情限制住」、「最受不了南部食物便宜的這句話，根本沒有差那麼多」、「找一個天龍人來演南部人，真的可笑」。