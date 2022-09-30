自從2020年新冠疫情爆發以來，NBA暫停了海外熱身賽，不過現今疫情趨緩之下，聯盟決定恢復這項盛事，勇士與巫師將會在9月30日及10月2日於日本進行季前賽。在世界各地擁有超高人氣的勇士，來到日本後也入境隨俗，體驗當地相撲文化。

勇士造訪日本進行熱身賽，主辦方也特地安排了餘興節目，邀請日本第69代橫綱白鵬翔前來球場，讓勇士的「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普生(Klay Thompson)體驗這歷史悠久的日本國粹。相撲一向講究的是下盤力量，NBA球員雖然也會針對核心肌群做鍛鍊，但仍與專業的相撲運動是兩碼子事。

Basketball player. Sumo wrestler.



Stephen Curry can do it all. pic.twitter.com/4nhgw4PJGM — Golden State Warriors (@warriors) September 29, 2022

白鵬翔去年決定宣布退休，不過他的身形仍是相當了得，柯瑞隨即與白鵬翔進行切磋，即便使出吃奶力氣邊大喊，白鵬翔仍一派輕鬆，甚至示意柯瑞用力推，結果白鵬翔依舊不動如山。

Klay's turn to take on the sumo wrestler 😂 pic.twitter.com/49m6mbC5IL — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) September 29, 2022

接著輪到克雷湯普生挑戰，他更是慘遭白鵬翔輕鬆推開，惹來全場一陣爆笑。主打後衛的柯瑞及克雷湯普生在NBA體型算是偏小，無論他們怎麼撞、怎麼推，在192公分、151公斤的白鵬翔面前仍是不堪一擊，這有趣的一幕也被美媒《FanNation》調侃「與成為相撲選手的夢想說再見」