自從2020年新冠疫情爆發以來，NBA暫停了海外熱身賽，不過現今疫情趨緩之下，聯盟決定恢復這項盛事，勇士與巫師將會在9月30日及10月2日於日本進行季前賽。在世界各地擁有超高人氣的勇士，來到日本後也入境隨俗，體驗當地相撲文化。
勇士造訪日本進行熱身賽，主辦方也特地安排了餘興節目，邀請日本第69代橫綱白鵬翔前來球場，讓勇士的「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、克雷湯普生(Klay Thompson)體驗這歷史悠久的日本國粹。相撲一向講究的是下盤力量，NBA球員雖然也會針對核心肌群做鍛鍊，但仍與專業的相撲運動是兩碼子事。
白鵬翔去年決定宣布退休，不過他的身形仍是相當了得，柯瑞隨即與白鵬翔進行切磋，即便使出吃奶力氣邊大喊，白鵬翔仍一派輕鬆，甚至示意柯瑞用力推，結果白鵬翔依舊不動如山。
接著輪到克雷湯普生挑戰，他更是慘遭白鵬翔輕鬆推開，惹來全場一陣爆笑。主打後衛的柯瑞及克雷湯普生在NBA體型算是偏小，無論他們怎麼撞、怎麼推，在192公分、151公斤的白鵬翔面前仍是不堪一擊，這有趣的一幕也被美媒《FanNation》調侃「與成為相撲選手的夢想說再見」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。