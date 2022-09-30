星宇航空(2646)今天以12元參考價登錄興櫃，開盤價為16.8元，盤中最高衝上25.2元，呈現翻倍上揚，盤中漲幅收斂到20元附近。

星宇航空2018年籌設，2019年取得民用航空運輸許可，2021年運籌中心正式成立，但飛航後卻受到新冠疫情影響，衝擊客運收入，2021年營收占比客運收入占比41.97％、貨運收入占比49.74％、其他8.29％。

星宇航空目前有13個航點，包括5個東北亞、7個東南亞，今年開始持續開拓新航點，至9月底機隊架數14架，到今年底機隊總數19架，以空巴A321neo、A330neo和A350三架機型為主。

10/13放寬入境到「0＋7」，但周入境人數上限至15萬人，並取消禁團令。隨著國門開啟，加上第四季5架客機投入營運，星宇每月航班有望達600班，單季營收挑戰15億元，明年挑戰損平乃至於獲利。

2023年拓展航點，上半年增加2條東北亞新航點，並持續引進新型租賃客機加入營運。法人認為，星宇航空目標客群為商務與高端精品市場，但為提供高品質服務做出市場區隔，勢必需付出較高成本，成本能否有效轉嫁仍有待觀察，且公司短期營運機型與航網僅以近洋線佈局為主，是否符合消費者需求同樣需時間驗證。