據金管會最新統計至8月底，我國金融三業目前在英國曝險總金額高達1.5兆元，比英國脫歐時的1.1兆元還高，其中以壽險業將近1.2兆元最多。英國金融市場近期動盪不安，英國央行28日宣布650億英鎊緊急購債計畫力阻債券暴跌，市場憂心新一波金融危機？金管會也在昨天公布我國金融三業在英國曝險資料。今早金融股中，以純銀行股表現較佳，壽險獲利占比高的金控相對表現疲弱，富邦金(2881)股價跌破50元整數大關，創去年2月以來新低，國泰金(2882)股價跌破40元大關，創前年11月以來新低。相較於壽險金控的下挫，銀行股京城銀(2809)、安泰銀(2849)等股價逆勢上揚。

據金管會昨日公布最新統計，截至8月底為止，我國銀行業對英國曝險總金額為3044億元，其中含授信546億元及投資2498億元，相較去年同期分別增加164億元及771億元，合計增加幅度為44%。此曝險3044億元只占銀行總資產的比重為0.49%，占比不高。

至於證券、期貨、投信業在英國投資曝險金額，截至8月底止合計整體僅82.78億元，而且較去年同期的134.41億元大減38.41%。

壽險業投資都以海外債券固定收益為主，對英國曝險最高。截至8月底止，整體保險業對英國曝險達1兆1953億元，較去年同期增加98億元。產壽險分開計，產險業8月底曝險25億元，較去年同期減少3億元；壽險業對英曝險1兆19285億元，增加101億元。