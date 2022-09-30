王姓民眾遭查封之重機（台北分署提供）

王姓民眾7年來積欠停車費遭裁罰376次，以及欠繳健保費合計20餘萬元，台北分署執行催繳期間，王男僅繳納2萬元，經執行官調閱王男財產後，發現他最近偷偷買了一輛拉風的重型機車，王男得知後雖再繳了1萬2000元，即不再配合繳清，因此施鐵腕查封該輛機車，並定於下周二公開拍賣抵償。

行政執行署台北分署表示，王男自2015年起因不依規定繳停車費等遭裁罰376次，加計滯納的健保費等共積欠20餘萬元，遭移送台北分署執行，執行期間王雖曾請求每月繳納1萬元，但僅繳納2期即未再繳納。

台北分署調閱王男財產資料後，發現他名下多了1輛2020年12月出廠之山葉重型機車(NMAX155)，新車建議售價約11萬餘元。台北分署即派員向王男勸繳及查訪該重型機車停放位置，王翌日即至台北分署繳納1萬2000元，並承諾每月會定期繳納1萬元，不過事後即未再繳納。

台北分署日前查封王男的重型機車，並訂於10月4日進行拍賣，歡迎有興趣的民眾到場競標。