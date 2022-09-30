防疫鬆綁，隨著指揮中心退場聲音逐漸浮現之際，內政部發表新書《就位．無畏》，內政部長徐國勇在書中說，以民主方式防疫，這個成效對全世界是很不容易的事。曾任副指揮官的內政部次長陳宗彥在書中自許，良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒，在險峻的黑夜哩，期盼國人與內政團隊秉持著心要簡單、人要善良的堅定信念，攜手照亮抗疫之路。

隨著防疫政策鬆綁，內政部透過新書《就位‧無畏》一書，揭露防疫整備過程中的心路歷程。其中，有關於萬華阿公店的群聚染疫事件，內政部也找來移民署回憶整段處理過程。

書中指出，2021年5月，台灣社區傳播風險升高，其中又以台北市萬華區出現不明感染源的本土病例最為嚴重，萬華區茶藝館又是首當其衝，成為全民眼中的重災區。

移民署北區事務大隊大隊長林澤謙在書中表示，當時的本土個案創下國內疫情以來的最高紀錄，導致是會氣氛風聲鶴唳、人心惶惶，萬華阿公店27名外籍女子失聯，讓萬華分局及移民署面對排山倒海的壓力，「那一次的事件只能用驚心動魄來形容」。

內政部長徐國勇透過序文表示，疫情爆發時，很多人可能不知道，投入最多人力支援的部會就是內政部；回想台灣防疫成果，感觸最深的第一時間就用強制、集權或命令的方式防疫，而是請民眾共同成為參與者，用民主的方式防疫，這樣的成效對全世界都是不容易的事。

陳宗彥則透過序文表示，進駐指揮中心以來，面對病毒的侵擾，他的工作就是協調各部會、單位，貫徹執行指揮中心各項指令。他說，過去她處理台南維冠大樓倒塌的事件，讓他知道要及時啟動SOP應變，並穩定第一線同仁的軍心，因此這次遇到疫情，他第一時間就想到預測疫情可能延續多久，會造成那些影響，需要加緊腳步規劃資訊系統，以利後續推動防疫作業。

陳宗彥說，疫情期間，因本土個案激增，國人從職場與校園走回家中，給了他一些提醒，過去那些屬於家庭功能的親職事務，包括親子關係的維護、教育資源的分配，是否也應該隨著回歸家庭而讓一切走向原本該有的運作？或許，在克服病毒的許多年後，會格外懷念珍惜能有這段陪伴家人的時光。

陳宗彥說，走了一段時間難免感到疲乏，但他深信堅持下去能看到隧道盡頭，終有曙光，「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」，在險峻的黑夜裏，期盼國人與內政團隊秉持心要簡單、人要善良的信念，攜手照亮台灣抗疫之路。