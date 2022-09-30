無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）30日出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」，力推陳思宇。（鄧博仁攝）

年底選舉腳步接近，但台北市目前仍是「三腳督」狀態，因此傳出綠營開始散布藍白合作消息，擬「新竹高虹安換台北蔣萬安」的傳聞。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊直言，哪個政治人物膽敢白紙黑字說要政治分贓？這都低估人民智慧，希望大家回到理性辯論，公共政策的辯論，「每天只想操作藍綠就是我說的，真的很沒有出息」。

黃珊珊今與民眾黨台北市議員參選人楊寶楨出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」，力推同黨籍市議員參選人陳思宇，受訪時強調，藍白合就是故意的分化，這個消息從去年就開始，已經講一兩年了不是嗎？人民非常厭倦這種政治性的操作，其中最討厭政治分贓，哪個政治人物跟政黨敢白紙黑字的說，要政治分贓，這真的是低估人民智慧，哪個政黨敢這樣說？

黃珊珊重申，市民是有自主意識的，是選民不是選票，不是一堆棋子推來推去，仍談及外傳柯文哲可能會捨黃（黃珊珊）保高（高虹安），黃否認表示，台北市是市長柯文哲重要的據點，且台北8年前已經放棄藍綠，藍綠現在放出風聲，無非是拉回藍綠對決，但2022選舉是一場超越藍綠跟跨越政黨的戰爭，希望回到理性辯論，公共政策辯論，每天操作藍綠，真的很沒出息。

而這週末黃珊珊、柯文哲行程滿檔，將替8位民眾黨籍北市議員參選人接連站台成立競總，黃珊珊表示，民眾黨提名8個，當然是希望8席全壘打，由於議員是多席次當選，要民調比較難，重點還是靠勤跑，當然是用整體的氣勢。並強調自己若當選，也希望在議會能有支持的盟友，因此接下來選戰會以團體作戰為優先。